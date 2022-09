Maltempo, anche oggi nubifragi nelle Marche: situazione critica a Camerino, allagamenti e frane | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Il maltempo non ha risparmiato neanche oggi le Marche, già in ginocchio per la grave alluvione che ha colpito le province di Ancona e Pesaro-Urbino, provocando devastazione, vittime e dispersi. Oggi violenti nubifragi hanno interessato la provincia di Macerata, dove segnaliamo, tra gli accumuli pluviometrici più rilevanti, i 144mm caduti a Sefro, 90mm a Camerino, 88mm a Pioraco, 66mm a Spindoli.

Situazione critica a Camerino, interessato da allagamenti e frane che rendono impraticabili molte strade (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). In alcuni casi, è stato sollevato anche l’asfalto. A seguito delle forti piogge, il fiume Palente si è ingrossato finendo per provocare allagamenti nella zona de “Le Calvie”. Numerose le chiamate ai Vigili del Fuoco anche per piante pericolanti a causa delle forti raffiche di vento.

