Maltempo Marche, proseguite tutto il giorno ricerche per Mattia: nessuna notizia

Sono andata avanti tutto il giorno, “anche con un elicottero e il termoscanner” le ricerche di Mattia, il bambino di 8 anni, disperso nel territorio di Castelleone di Suasa (Ancona) dopo il forte maltempo che ha colpito nella notte le Marche. A raccontare la storia di Mattia è stato il sindaco Carlo Manfredi: “da noi è esondato il torrente di Nevola, il bambino stava tornando a casa con la madre in auto, quando lei ha visto l’ondata d’acqua, è scesa e ha cercato di fuggire tenendo il figlio per mano, ma sono stati travolti da acqua e fango. La mamma l’abbiamo trovata a un km e mezzo di distanza, su un cumulo di detriti, del bambino invece… non c’era più traccia“.