Maltempo Milano: giovane automobilista gravemente ferito, è in coma

Il maltempo ha interessato nella serata di ieri le regioni del Nord Italia: a Milano un temporale, poco prima delle 22, ha portato pioggia, lampi e tuoni soprattutto in zona Est e Sud. In alcune aree sono state segnalate anche grandinate e abbondanti precipitazioni.

Un giovane automobilista è rimasto gravemente ferito ed è ora in coma: l’ipotesi è che la sua macchina sia stata colpita da un tronco di un albero o che la vettura abbia investito una pianta caduta sulla strada. E’ accaduto stamani verso le 6, a San Donato Milanese in via Fiume Lambro. Sul luogo in precedenza erano stati rimossi diversi alberi caduti. Il 26enne è stato intubato sul posto e poi trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza.

