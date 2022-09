Maltempo Molise, nubifragio ad Isernia: allagato anche il Comune | VIDEO

MeteoWeb

Forti temporali hanno interessato il Molise nel pomeriggio di oggi, provocando problemi e allagamenti. In particolare, si registrano 34mm di pioggia a Fragnete (frazione di Isernia), 32mm a Roccamandolfi, 31mm a Isernia, 30mm a Campitello Matese, 26mm a Vinchiaturo, 25mm a San Pietro Avellana.

Segnalati allagamenti ad Isernia. Alcune auto sono rimaste bloccate nelle strade allagate ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Numerosi gli interventi dei pompieri anche per liberare i tombini intasati. L’acqua è entrata anche all’interno del Comune, penetrando dal tetto e allagando Palazzo San Francesco.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti anche nel centro storico per la caduta di alcuni calcinacci da un’abitazione all’altezza del ponte di Bruschio.

Il maltempo continuerà anche domani, venerdì 30 settembre: la Protezione Civile regionale ha diramato l’allerta arancione.

