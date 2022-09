Maltempo Napoli: fiumi d’acqua nelle strade di Pomigliano d’Arco, salvati automobilisti bloccati | FOTO

MeteoWeb

Il forte maltempo ha creato danni e disagi questa mattina a Pomigliano d’Arco (Napoli), tra le località più colpite dai nubifragi che stanno assediando la Campania. Circa 10 persone, rimaste bloccate nelle proprie vetture travolte da un fiume di acqua, sono state tratte in salvo dai vigili urbani e dai volontari della protezione civile.

Segnalati interventi in via Pratola e viale Impero, dove i forti temporali hanno allagato le strade e bloccato in auto gli automobilisti, tirati fuori dalle vetture e messi in salvo.

“Sono caduti circa 400 litri d’acqua per metro quadrato – ha affermato il sindaco Gianluca Del Mastro – è la più grande bomba d’acqua mai rilevata. Mi accingo anche a firmare per domani un’ordinanza per la chiusura delle scuole del territorio che non sono seggi elettorali“.

Le scuole resteranno chiuse domani anche nella vicina Sant’Anastasia: il sindaco Carmine Esposito ha firmato ieri sera la relativa ordinanza.

Il Centro funzionale della Regione, valutato l’evolversi della perturbazione, ha prorogato l’allerta meteo emanando un nuovo avviso di criticità di livello Arancione anche per l’intera giornata di domani sull’intero territorio regionale: proseguiranno almeno fino alle 23.59 di domani, lunedì 26 settembre, i temporali di forte intensità su tutta la Campania.

