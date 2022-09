Maltempo Napoli: stop ai collegamenti tra Sorrento e le isole

MeteoWeb

A causa delle avverse condizioni meteo marine, tutte le partenze da Sorrento per Capri, Napoli, Procida, Ischia, Positano, Amalfi e viceversa sono state sospese.

Su parte della Campania dalle ore 6 di questa mattina è in vigore un avviso di allerta meteo per piogge e temporali con livello di criticità idrogeologica e idraulica arancione. L’allerta è arancione sul settore centro-settentrionale della regione, in particolare su Napoli, le isole, l’area vesuviana e la Penisola sorrentina.

Dalle ore 9 un violento temporale si è abbattuto sul capoluogo e la sua provincia. L’allerta è gialla sul resto della regione, con temporali che però, sottolinea la Protezione civile della Campania, “in ogni caso potrebbero essere intensi“.

