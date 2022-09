Maltempo, non solo pioggia nel Lazio: violenta mareggiata a Terracina | FOTO

MeteoWeb

Non solo piogge torrenziali, ma anche forti venti di scirocco e mareggiate impetuose stanno colpendo il basso Lazio colpito dal maltempo in queste ore. A Terracina il mare ha raggiunto la strada, provocando danni agli stabilimenti balneari, come possiamo osservare nelle immagini a corredo dell’articolo.

Il maltempo continuerà nelle prossime ore: per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: