Maltempo, nubifragio a Palermo: allagamenti e caos traffico

Forte maltempo questa mattina a Palermo. La pioggia è tornata sul capoluogo siciliano dalle 09:30 per circa un’ora (punte di 25 mm), provocando diffusi allagamenti e disagi. Il temporale, che ha anche fato scendere la colonnina di mercurio di circa 4°C, ha interessato gran parte della città, in particolare la zona di via Notarbartolo e dello Stadio, mandando il tilt la circolazione.

Segnalati allagamenti lunghe code in via Libertà, via Ugo La Malfa, a Partanna-Mondello e a Cruillas, così come in viale Regione Siciliana. Disagi anche in via San Lorenzo, con allagamenti nei pressi della clinica Maddalena, in via Ernesto Basile e nella zona del Cimitero di Sant’Orsola.

