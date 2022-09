Maltempo, nubifragio tra Caserta e Napoli: strade allagate e traffico in tilt | VIDEO

MeteoWeb

L’intensa perturbazione atlantica che ha colpito duramente ieri il Centro/Nord con forti temporali si sta allontanando dall’Italia, lasciandosi dietro condizioni di instabilità, che nelle scorse ore hanno fatto sentire i loro effetti anche in Campania.

Un nubifragio si è abbattuto questa mattina su Napoli: numerosi gli allagamenti in diverse zone della città per l’abbondante pioggia caduta dalle 8, per circa mezz’ora. Sono stati registrati picchi di 53 mm in zona Capodimonte, 26 mm a Camaldoli e Rione Alto, 20 mm al Vomero.

Tra le zone più colpite Mergellina e Riviera di Chiaia, dove l’acqua ha raggiunto il bordo del marciapiede e allagato completamente la carreggiata.

A causa delle intense precipitazioni il traffico è andato in tilt, con rallentamenti a causa delle strade invase dall’acqua uscita dai tombini. Allaganti anche i parcheggi nel Nuovo Palazzo di Giustizia: l’acqua è filtrata negli spazi sottostanti il Tribunale partenopeo che si trova nel Centro Direzionale della città, interessando in particolare la zona che costeggia via Aulisio.

La perturbazione ha colpito il litorale Domizio, l’agro aversano, l’area intorno a Caserta e Marcianise e si è poi spostata da Caivano a Giugliano.

Danni anche per il forte vento: segnalati alberi abbattuti soprattutto nella zona di Marcianise. Il sindaco, Antonello Velardi, ha affermato: “Un’eccezionale ondata d’acqua si è abbattuta su Marcianise – e non solo – in mattinata. Ciò ha determinato diversi allagamenti e notevoli disagi ai cittadini. Stiamo monitorando il territorio comunale, in strada ci sono i tecnici comunali con la Protezione Civile, la Polizia Municipale e gli addetti delle società di manutenzione: sono segnalati problemi un po’ dovunque, stiamo intervenendo compatibilmente con le condizioni meteo. Abbiamo provveduto a chiudere il cimitero comunale e tutti i parchi pubblici che resteranno chiusi anche nella giornata di domani per effettuare le dovute verifiche da parte dei tecnici. Ci scusiamo con i cittadini per i disagi, ma è evidente che si tratta di una situazione eccezionale. Nel pomeriggio di oggi è in programma una riunione operativa presso il Comune: vi terremo informati in caso di novità“.

Il sindaco di Cellole, Guido Di Leone, ha dichiarato: “Una tromba d’aria ha colpito il nostro territorio e ha causato diversi danni. Siamo già in strada per ripristinare tutto. Grazie a tutta la mia squadra, composta da Uomini sempre pronti ad intervenire in qualsiasi momento. Segnalateci qualsiasi problema. Fate attenzione“.

