Maltempo, nubifragio a Trieste: strade sott’acqua | FOTO e VIDEO

Nubifragio in tarda mattinata a Trieste, accompagnato da un vento sostenuto: le strade centrali e periferiche si sono allagate nel giro di pochi minuti. In alcune zone il livello era così alto da impedire alle auto di muoversi. La temperatura è scesa di circa 8°C dalle 11 alle 13 circa. Numerose le telefonate di richiesta alla polizia Locale e ai vigili del fuoco. Maltempo anche nelle province di Gorizia, Monfalcone e Grado.

