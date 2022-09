Maltempo: Papa Francesco anticipa la visita a Matera e parte da Ciampino

MeteoWeb

A causa del maltempo, stamattina Papa Francesco ha anticipato il suo programma di viaggio per la visita pastorale a Matera per la conclusione del 27° Congresso eucaristico nazionale. Lasciata Casa Santa Marta alle ore 06:30, si è trasferito all’Aeroporto di Roma-Ciampino da dove è partito. Non è infatti potuto partire dall’eliporto vaticano per arrivare direttamente a Matera come era programmato. Al suo arrivo a Gioia del Colle, il Papa si è trasferito in auto a Matera.

Dopo la celebrazione eucaristica delle 9 e dopo le parole di ringraziamento del presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Zuppi, il Papa guiderà la recita dell’Angelus. Al termine il pontefice si congederà dalle autorità che lo hanno accolto all’arrivo e farà rientro in Vaticano.