Maltempo Piemonte, imbiancata la Val Formazza

MeteoWeb

Dopo una estate calda e siccitosa, sul finire di settembre, la neve ha fatto la sua comparsa ieri mattina in Val Formazza (Verbano Cusio Ossola, Piemonte). Pochi fiocchi, abbastanza però per imbiancare il paesaggio da Riale al piano della Cascata del Toce. Con l’innalzamento della temperatura e pioggia lieve, il sottile manto bianco si è dissolto in breve tempo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: