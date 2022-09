Maltempo Piemonte: il torrente Lemme in piena dopo la siccità | VIDEO

MeteoWeb

Situazione meteo strettamente monitorata in Piemonte, in considerazione delle abbondanti piogge, soprattutto nelle zone al confine con la Liguria, dove è in vigore l’allerta gialla fino alle 24, sui bacini dell’Appennino. La rete dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale ha registrato 166,4 mm nelle ultime 24 ore a Fraconalto in Alta Val Lemme, 103 mm a Capanne di Marcarolo tra Ovadese e Gaviese, 39 mm ad Arquata Scrivia.

A Gavi è stata disposta la chiusura del guado sul torrente Lemme per la piena, dopo mesi di siccità, come testimoniato dalle immagini diffuse dalla Protezione civile di Basaluzzo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: