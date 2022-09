Maltempo, forti piogge tra Sicilia e Malta: picchi di 40mm | FOTO

MeteoWeb

Continua ad imperversare il maltempo all’estremo Sud Italia in queste ore: un forte temporale sta colpendo la Sicilia sud/occidentale dove sono in atto intensi nubifragi tra trapanese e agrigentino, in modo particolare sul litorale. In serata sono già caduti 36mm di pioggia a Sciacca, 32mm a Castelvetrano, e una tempesta di fulmini sta colpendo l’area.

Il maltempo ha colpito per tutta la giornata anche il Canale di Sicilia: a Pantelleria sono caduti 18mm di pioggia, ma i dati pluviometrici più interessanti arrivano da Malta dove la rete pluviometrica è molto più diffusa sul territorio. A Malta ha piovuto tutto il giorno in modo moderato, senza fenomeni estremi: le piogge ideali per l’agricoltura dopo la lunga e secca estate. I parziali pluviometrici sono di 37mm a Dingli, 27mm a Luqa, 25mm a Xaghra, 23mm a Rabat, 21mm a Gharb e Zejtun, 19mm a Ghawdex Xewkija, 18mm a Birkirkara e 15mm a Mellieha.

