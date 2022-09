Maltempo Ravenna: paurose mareggiate e violente raffiche di vento a Cervia | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Piogge intense, vento forte e mareggiate: Cervia duramente colpita da un’ondata di maltempo in questo sabato di settembre. La protezione civile comunale ha diramato un avviso in cui si legge: “Visti i fenomeni in atto di mareggiata combinata a vento forte, si prevedono ingressioni marine. È necessario non avvicinarsi ai moli ed evitare di percorrere i viali alberati. Fare particolare attenzione alla linea di costa. È sconsigliato recarsi nei seminterrati. I nostri tecnici e le Forze dell’Ordine sono già al lavoro per monitorare la situazione.

Segnalate eventuali situazioni di emergenza o pericolo alla Polizia Locale al numero 0544979251 oppure ai Vigili del Fuoco al 115 e al 112“.

