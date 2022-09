Maltempo Roma: fulmine colpisce casa a Velletri e innesca incendio

MeteoWeb

Un incendio è divampato questa mattina in una casa in via Troncavia a Velletri, mentre nella zona imperversava un temporale: le fiamme sarebbero state innescate da un fulmine, che avrebbe colpito la linea elettrica.

I proprietari non erano in casa: l’allarme è stato lanciato dai vicini che hanno visto le fiamme. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Velletri.

