Maltempo in Salento: temporali e disagi, fino a 73mm di pioggia nel leccese

Il maltempo si è abbattuto nella giornata di oggi anche sul Salento, causando diversi disagi in diversi centri, tra cui Copertino, nel leccese, dove i volontari della Protezione civile hanno dovuto lavorare diverse ore per liberare le strade dall’acqua piovana. Sul posto si è reso necessario l’uso di un’idrovora per svuotare una vasca all’interno di un parco cittadino.

Numerosi disagi sono segnalati anche nel Brindisino. A San Pietro Vernotico, a causa dell’asfalto bagnato, un’auto ha impattato contro un guard rail. Fortunatamente non sono stati segnalati danni a persone. La Protezione civile pugliese aveva diramato ieri un’avviso di allerta con criticità gialla per rovesci a carattere temporalesco e forti venti dai quadranti meridionali.

I dati pluviometrici registrano 73mm di pioggia caduti a Squinzano, 65mm a Salice Salentino, 54mm a Lequile e Veglie, 44mm a Lecce, 39mm a Porto Cesareo.

