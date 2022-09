Maltempo Salerno: albero crolla su auto a Battipaglia, salvate 2 persone bloccate

MeteoWeb

Dopo giorni di maltempo, nel Salernitano si continuano a registrare danni e disagi: un albero di alto fusto è caduto nella serata di ieri su un’autovettura in via della Libertà a Battipaglia, bloccando due persone nell’abitacolo.

Sul posto i vigili del fuoco che, anche con il supporto di un’autogru, hanno estratto il conducente e il passeggero dall’auto, entrambi illesi. I pompieri hanno poi provveduto al taglio e alla rimozione dell’albero per ripristinare la viabilità del tratto di strada interessato.

