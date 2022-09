Maltempo nel Salernitano: il torrente Solofrana esonda a Mercato San Severino | VIDEO

MeteoWeb

Pesante ondata di maltempo nel Salernitano nelle scorse ore: le intense precipitazioni hanno provocato l’esondazione del torrente Solofrana in località Sant’Angelo del Comune di Mercato San Severino. L’acqua ha invaso strade e locali seminterrati. Sul posto i vigili del fuoco che hanno escluso il coinvolgimento di persone. Numerosi gli interventi effettuati nella notte dai pompieri del comando provinciale di Salerno, in particolare per la rimozione di alberi abbattuti che ostruivano il transito sulle sedi stradali e per liberare le strade dal fango disceso dalle montagne.

