Maltempo, temporali in Sardegna: allagamenti nell’Oristanese | FOTO e VIDEO

Come da previsioni meteo, forti temporali hanno colpito parte della Sardegna oggi, provocando nubifragi e forti venti. Tra i dati pluviometrici più rilevanti di oggi sull’isola, segnaliamo: 48mm a Carbonia (frazione di Barbusi), 29mm a Collinas, 26mm a Carbonia, 19mm a Serramanna, 18mm a Villa Verde.

Il maltempo che ha colpito l’Oristanese è stato sufficiente a provocare allagamenti, che hanno richiesto una quarantina di interventi di Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Oristano. L’acquazzone, inizialmente particolarmente violento e durato circa un’ora, ha poi ridotto la sua intensità e l’acqua ha iniziato a defluire senza troppi problemi. Il temporale ha provocato allagamenti in particolare a Terralba, Uras e Mogoro (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). I Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire per strade e scantinati allagati e per la verifica di infiltrazioni d’acqua in alcune abitazioni.

