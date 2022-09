Sardegna, maltempo nell’Oristanese: disagi e scuole chiuse a Siamanna e Terralba

MeteoWeb

Disagi e scuole chiuse nell’Oristanese, a Siamanna e Terralba, paesi duramente colpiti dal maltempo. A seguito di un nubifragio, il sindaco di Siamanna, Vellio Melas, ha ordinato l’evacuazione della scuola materna intorno alle 09:30. “Un’autentica bomba d’acqua si è abbattuta sul paese e trovandosi l’Istituto nella parte bassa del centro abitato, ho ritenuto fosse meglio chiudere la materna,” ha precisato.

A Terralba il primo cittadino Sandro Pili ha emesso l’ordinanza di chiusura di tutte le scuole ieri, a seguito dell’allerta meteo regionale. La località è stata colpita del maltempo nei giorni scorsi, con allagamenti e disagi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: