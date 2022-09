Maltempo Liguria: tornado avvistati al largo di Bergeggi e Spotorno | FOTO

MeteoWeb

Paura e meraviglia oggi tra i residenti del Savonese: dei tornado si sono formati al largo di Bergeggi e Spotorno, in una mattinata contraddistinta dal maltempo.

Si ricordi che è in vigore l’allerta meteo gialla per temporali, in particolare sul levante savonese: è entrata in vigore alle 6 e proseguirà almeno sino alle 15. Arpal per oggi ha segnalato “un deciso aumento delle condizioni di instabilità“, che “favorisce lo sviluppo di temporali d’intensità anche forte a partire dal Golfo di Genova“. “In serata l’approssimarsi di una saccatura atlantica rinnova le condizioni d’instabilità con possibili temporali sparsi“.

Per monitorare la situazione meteo in tempo reale, ecco le migliori pagine del nowcasting: