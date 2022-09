Maltempo Sicilia, Modica e Ragusa ripiombano nell’incubo: ricomincia a piovere | VIDEO

MeteoWeb

Un forte temporale si è abbattuto anche questa sera su Modica e Ragusa, con condizioni meteo simili a quelle di ieri che, più o meno alla stessa ora, hanno colpito la zona. La giornata di oggi sull’area ha visto cielo coperto e qualche sporadica pioggia, questa mattina, con temperature alte e caldo afoso. In serata, però, si è abbattuto un temporale che ha fatto improvvisamente crollare le temperatura. Oltre alla pioggia si è alzato anche un forte vento.

Il territorio, già ieri sera, era stato duramente colpito da un nubifragio che ha causato danni. I cittadini sono ora ripiombati nel medesimo incubo, dato che la notte si prospetta all’insegna del maltempo, e i fenomeni temporaleschi sono appena iniziati.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: