Maltempo Sicilia, tornado nel Trapanese: alberi abbattuti e tanti danni a Triscina | FOTO

Un tornado si è abbattuto sulla frazione di Triscina di Selinunte, nel territorio di Castelvetrano (Trapani). Il vortice, che ha avuto origine come tromba marina, ha toccato terra e ha interessato la zona centrale della frazione, provocando danni.

Le foto della gallery scorrevole in alto mostrano alberi abbattuti o spezzati, pali della luce piegati, spezzati o divelti e anche un muro di recinzione abbattuto. Divelti anche un paio di guard-rail e le tegole dei tetti di alcune abitazioni.

Da stanotte, sulla costa selinuntina soffia un forte vento di scirocco. Da qualche ora, la zona è interessata da tuoni e pioggia misti a sole.

