Maltempo: soccorsa famiglia sotto le Tre Cime di Lavaredo

Nella tarda serata di ieri il Soccorso alpino di Auronzo è stato allertato per una famiglia in difficoltà sotto le Tre Cime di Lavaredo. Partiti in mattinata per il giro delle Tre Cime, padre, madre e due figli di Massa (MS), in direzione del Locatelli hanno sbagliato sentiero, scendendo quasi fino al Rifugio Tre Scarperi prima di rendersene conto e risalire, finché non si è scatenato un forte temporale con crollo della temperatura. La famiglia (tutti vestiti con abbigliamento leggero) si è riparata in una grotta sotto la Torre di Toblin: senza pile, bagnati e infreddoliti, hanno chiesto aiuto. Dopo aver ricevuto le coordinate del punto in cui si trovano, i soccorritori di Auronzo e Dobbiaco, sono giunti sul posto ed hanno dato loro coperte e giacche per riscaldarli, per poi tornare ai mezzi e accompagnarli alla loro auto al Rifugio Auronzo.