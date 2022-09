Maltempo in Spagna: un morto e gravi danni in Murcia, piogge record alle Canarie | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Piogge torrenziali hanno provocato danni e una vittima nel Sud/Est della Spagna. Un uomo è morto nella notte a Javalí Viejo, nella regione di Murcia, dopo che la sua abitazione si è allagata durante la fase di forte maltempo che ha colpito zona nelle scorse ore: il corpo senza vita è stato trascinato a 300 metri dalla casa. Secondo i media locali, nella zona si sono registrati anche diversi danni materiali, e diverse persone sono state salvate dai vigili del fuoco di Murcia, da fiumi d’acqua che hanno allagato diverse case e scantinati.

Il Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) della Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha registrato un accumulo fino a 119 litri per metro quadrato alla foce della Rambla del Albujón nelle ultime 24 ore a causa delle piogge.

Il SAIH del CHS ha registrato anche 79,9 litri al metro quadrato sulla A-7 (Murcia) o 73,8 litri al metro quadrato sul Pico del Relojero (Murcia), come riportato dall’organizzazione di bacino nel suo account twitter.

In ogni caso, il CHS ha chiarito che il demanio idraulico pubblico del bacino del Segura non ha subito danni o danneggiamenti durante questo episodio piovoso.

Disagi per forti piogge sono stati segnalati anche alle Baleari e alle Canarie: in quest’ultimo caso, le avverse condizioni meteo sono state prodotte dal passaggio del ciclone tropicale Hermine a Sud dell’arcipelago. Tra ieri e oggi sono stati cancellati oltre 600 voli da e per le Canarie.

Il ciclone tropicale Hermine

Chiusure stradali, frane, alberi caduti, cancellazioni di voli e pioggia, tanta pioggia tanta acqua. Le Isole Canarie ieri hanno subito pienamente gli effetti dell’ciclone tropicale Hermine. Fin dalle prime ore del mattino, la pioggia ha colpito tutte le isole dell’arcipelago. “Ha piovuto quasi ininterrottamente su tutte le isole,” ha affermato il delegato dell’Agenzia meteorologica statale (Aemet) nelle Isole Canarie, David Suárez. “E’ stata una domenica difficile,” ha ammesso in conferenza stampa il presidente delle Isole Canarie, Ángel Víctor Torres.

La tempesta ha seguito il copione fornito da Aemet. A Gran Canaria, Tenerife e La Gomera era previsto un accumulo di 100 litri per metro quadrato ogni 12 ore; fino a 120 a Gran Canaria; e 180 a La Palma e El Hierro. Nel tardo pomeriggio, la regione ha segnato 9 delle prime 10 posizioni nell’elenco dei record di precipitazioni del Paese , con 113 litri a Las Palmas e 111 a Santa Cruz de Tenerife.