Maltempo, supercella in Veneto: grandine grossa a Padova | FOTO e VIDEO

Come da previsioni meteo, nel pomeriggio il maltempo è tornato a colpire il Nord-Est dell’Italia. In particolare, una supercella ha colpito Padova, portando nubifragi, forte vento e grandine nell’area. La grandine ha raggiunto dimensioni notevoli, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto e il video in fondo all’articolo.

Il temporale è in moto verso sud-est. Sono i primi fenomeni temporaleschi del peggioramento che dovrebbe interessare entro domani mattina quasi tutto il Veneto, mettendo fine ad un lungo periodo di caldo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: