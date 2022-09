Maltempo, supercella nel Veneziano: nubifragi, grandine e tornado | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Forti temporali si sono sviluppati al Nord-Est nel tardo pomeriggio-sera. In particolare, una spaventosa supercella si è formata nel Veneziano, dando origine ad un cono che potrebbe anche aver toccato terra ed essere considerato, dunque, un tornado. Impressionanti le immagini che arrivano da Santa Maria di Sala (vedi video in fondo all’articolo).

Sono avvenute anche delle grandinate nel Vicentino, che hanno imbiancato il suolo come a Schio e Fongara (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Tra i dati pluviometrici più rilevanti, spiccano: 76mm a Schio, 52mm a Cornuda, 43mm a Fonte, 42mm a Conegliano, 40mm a Bosco di Vidor, 35mm a Rosà, 30mm a Bassano del Grappa.

