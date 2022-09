Maltempo, temporali in Friuli Venezia Giulia: ancora strade allagate e disagi a Trieste e Lignano | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Piogge e temporali continuano ad assediare il Friuli Venezia Giulia: dopo l’ondata di maltempo che ha colpito ieri la regione, soprattutto a Trieste e nell’Isontino, anche stamattina le due zone si sono ritrovate con strade allagate e traffico in tilt.

Poco dopo le 11 a Trieste un nubifragio (punte di 32 mm in zona San Vito, 23 mm in centro) ha creato il caos, in particolare nelle aree dove erano ancora in fase di rimozione il fango e i detriti trasportati ieri dall’acqua.

A Lignano sono decine le richieste di soccorso giunte ai vigili del fuoco. La maggior parte riguarda danni per allagamenti in strada e in negozi, per i quali sono impegnate squadre dei distaccamenti di Lignano, Latisana, Codroipo e squadre della sede centrale di Udine.

La Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia ha prorogato l’allerta meteo gialla per temporali forti e rischio idrogeologico fino alle ore 24:00 di oggi 9 settembre.

