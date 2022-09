Maltempo, Tevere in piena a Roma: automobilisti bloccati nella banchina allagata

MeteoWeb

Paura nella notte a Lungotevere Arnaldo da Brescia, a Roma: degli automobilisti sono rimasti bloccati sulla banchina allagata, in prossimità dell’argine del Tevere, a causa della piena del fiume.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con, in supporto, il personale del nucleo fluviale e i sommozzatori. Sono state recuperate 4 auto, con a bordo conducenti e passeggeri. Tutti sono stati portati in salvo, le auto recuperate e messe in sicurezza.

