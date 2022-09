Maltempo anche al Sud, grosso tornado semina il panico a Tortora e Praia a Mare | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Il maltempo che in queste ore sta flagellando l’Italia non si limita al Nord, ma coinvolge anche il Sud. Nel primo pomeriggio un tornado ha scatenato il panico a Tortora Marina e Praia a Mare, nell’estremità nord/occidentale della Calabria costiera, in provincia di Cosenza e al confine con la Basilicata. Il tornado ha raggiunto la costa e ha provocato danni importanti in entrambi i centri abitati, sradicando alberi, distruggendo automobili e stabilimenti balneari.

Emblematiche le immagini a corredo dell’articolo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: