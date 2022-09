Maltempo, linea temporalesca risale la Toscana: allagamenti a Grosseto | FOTO

MeteoWeb

Un fronte temporalesco sta attraversando la Toscana, interessando i territori dalla provincia di Grosseto a quella di Arezzo. Allagamenti sono in corso a Grosseto a causa del maltempo in atto (vedi foto della gallery scorrevole in alto).

Tra i dati pluviometrici più rilevanti delle ultime 24 ore nella regione, segnaliamo: 105mm a Monticiano, 103mm a La Madonnina – Volterra, 96mm a Sassetta, 94mm a Libbiano, Santa Brigida all’Opaco, 68mm a Volterra, 63mm a Orciatico, 61mm a Ponte di Monterufoli, Poggio alla Croce, Montecatini, 60mm a Firenze.

I fenomeni in atto sono molto intensi, prestare attenzione.

