Maltempo Toscana, Giani: “ieri a Capalbio 120mm pioggia, allagamenti”

Nubifragi si sono abbattuti ieri, sabato 3 settembre, su parti della Toscana, provocando allagamenti. In un post sui social, il Presidente della Toscana Eugenio Giani ha fatto il punto della situazione: a Capalbio (Grosseto) “nella giornata di ieri si sono registrati 120mm di pioggia, 100mm a San Vincenzo” (Livorno), “provocando alcuni allagamenti che hanno richiesto interventi di ripristino”.

“A seguito dell’interruzione della linea ferroviaria tirrenica nei pressi di Capalbio a causa del forte maltempo, è stato necessario il trasbordo di 250 passeggeri da un treno rimasto fermo, assistenza alle persone nella stazione di Orbetello scalo e servizi sostitutivi di trasporto; la situazione sulla linea ora è in miglioramento. Ciò dimostra ancora una volta che le allerte emesse dalla sala regionale non vanno sottovalutate, il codice giallo nel sud della Toscana rimane per la giornata di oggi”, ha concluso Giani.