Notte di maltempo in Toscana: piogge record e allagamenti tra Pisa, Livorno e Siena | DATI

Una perturbazione ha raggiunto l’Italia, influenzando le condizioni meteo in molte regioni e generando piogge localmente intense in parte del Centro/Nord. E’ stata una notte di forte maltempo in Toscana con temporali e precipitazioni abbondanti nella parte centrale della regione, in particolare sulla Val di Cecina e sulla Val di Merse, nelle province di Pisa, Livorno, Siena. Si sono registrati forti nubifragi, e i livelli di fiumi e corsi d’acqua minori si sono alzati in modo repentino.

Il governatore Eugenio Giani, che ha seguito l’evoluzione del maltempo con la Protezione civile, ha segnalato che a Volterra sono caduti fino a 120 mm di pioggia in 3 ore, a Monterotondo Marittimo (Grosseto) 170 mm di pioggia in meno di 3 ore “dati che non si registravano da più di 50 anni“.

Diversi gli interventi nella provincia di Livorno per allagamenti. Temporali segnalati anche nell’area di Piombino e Follonica (Grosseto). In piena notte a Radicondoli (Siena) sono stati superati i 200 mm di pioggia, mentre nella vallata parallela il livello del fiume Cecina, a Pomarance (Pisa) in un’ora è passato da 0 a 4 metri.

Allagamenti sabato sera nel comune di Cecina (Livorno), dove in un’ora sono caduti circa 80 mm di pioggia, creando problemi a cantine e garage. Segnalato uno smottamento nel piombinese, a Riotorto, dove una fogna in via De Amicis è fuoriuscita per la grande quantità di pioggia creando un piccolo trasporto di materiali e detriti. Subito intervenuta la protezione civile comunale che ha transennato la strada, ma la viabilità è garantita. Un fulmine a Riotorto ha colpito una scuola elementare, mettendo fuori uso gli impianti che i tecnici incaricati dal Comune stanno ripristinando.

I vigili del fuoco del comando di Siena sono intervenuti a seguito del maltempo per diversi interventi nel corso della serata di ieri e della notte trascorsa. In località Monteaperti, in direzione Podere Boscarelli, due auto sono state sorprese dalla piena in strade secondarie, di cui una delle due occupanti dell’auto è riuscita a raggiungere un luogo sicuro in maniera autonoma mentre l’autovettura è rimasta bloccata nel fango; gli occupanti della seconda auto invece sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco fluviali che hanno prima provveduto a recuperare i due occupanti della vettura e portarli in luogo sicuro, successivamente a mettere in sicurezza il mezzo. Altri interventi effettuati dai vigili del fuoco per danni d’acqua sono stati effettuati nella zone di Colle Val d’Elsa e Poggibonsi. I pompieri sono intervenuti anche per la messa in sicurezza e la rimozione di una grande pianta sull’autopalio Siena-Firenze all’altezza dell’uscita di Colle Sud, dove è stato istituito dalla Polizia Stradale il restringimento di carreggiata per consentire le operazioni in sicurezza. Altri due interventi analoghi sono stati effettuati nei pressi dell’uscita Badesse e all’altezza di Siena nord.

I temporali poi si sono spostati nel settore meridionale della regione. A Empoli (Firenze) squadre della protezione civile hanno monitorato strettamente la piena del fiume Elsa, affluente di sinistra dell’Arno.

