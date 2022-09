Maltempo Toscana: pioggia e vento a Firenze, raffiche fino a 100 km/h sull’Appennino

MeteoWeb

In merito alla perturbazione in corso, la Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze avverte che questa sta interessando il territorio con temporali localmente intensi associati a forti raffiche di vento. Alla stazione del Giogo in Appennino sono state registrate raffiche intorno ai 100 km/h, sul resto del territorio le raffiche hanno raggiunto i 70-80 km/h. Segnalata la possibile presenza di detriti e ramaglie sulla viabilità di competenza.

La pioggia battente e il forte vento che hanno interessato Firenze hanno causato numerosi interventi da parte dei vigili del fuoco. Sono in attesa di evadere circa 50 interventi, per richieste di tegole pericolanti, rami e alberi caduti sulla sede stradale in via delle forbici e via delle panche.

I vigili del fuoco del comando di Prato sono intervenuti, intorno alle ore 11, in via Vivaldi, dove un’albero è caduto finendo sulla carreggiata e danneggiando un’auto in sosta. La squadra ha provveduto alla rimozione della pianta per permettere il ripristino della circolazione. Non risultano persone coinvolte. Interventi per rami e oggetti pericolanti, dovuti al maltempo, sono in corso in varie parti della città.

