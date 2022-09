Maltempo Toscana: tromba d’aria nel golfo di Follonica

MeteoWeb

Alcune trombe d’aria si sono formate nel mare davanti a Follonica e all’isola d’Elba (Livorno) nel pomeriggio di oggi, a seguito dell’ondata di Maltempo che ha investito la Toscana nelle ultime 24 ore. Secondo testimonianze e immagini comparse sui social, gli avvistamenti riguarderebbero la formazione di turbini in mare aperto, visibili a distanza dalla costa e dall’Arcipelago Toscano. I fenomeni meteo-marini si sono esauriti in mare senza raggiungere la terraferma. Secondo quanto risulta al momento, la tromba d’aria non avrebbe causato danni a persone o cose.