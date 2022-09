Maltempo Toscana, notte difficile in Valdichiana: fiumi esondati e case allagate a Castiglion Fiorentino | FOTO

MeteoWeb

Notte difficile per il maltempo anche per la popolazione di Montecchio Vesponi, comune di Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo, che stamattina ha dovuto fare i conti con fango e detriti. Come avevamo già documentato nella notte, i fenomeni erano iniziati nel tardo pomeriggio di ieri, con pioggia battente che ha continuato fino alle 22, facendo ingrossare torrenti e corsi d’acqua che hanno rotto gli argini e trasformato le strade in fiumi, allagando scantinati e abitazioni (vedi foto della gallery scorrevole in alto).

Vigili del Fuoco, squadre della Protezione Civile e Croce Rossa hanno utilizzato idrovore e pompe per liberare le abitazioni dagli allagamenti. Anche il sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli si è subito portato sul posto. “Avevamo un’allerta arancione, poi declassata a giallo, ma nel pomeriggio le precipitazioni sono state davvero ingenti – racconta – alcuni torrenti nel nostro comune hanno rotto gli argini e i danni maggiori si sono avuti nella zona di Montecchio Vesponi. Qui, per fortuna, nessun danno alle persone, ma le famiglie hanno perso arredi, auto e oggetti che si trovavano negli scantinati”.

La scuola primaria di Montecchio ha ritardato l’ingresso degli alunni, per terminare le operazioni di ripristino dei locali.

