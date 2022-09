MeteoWeb

Un vento improvviso, che ha girato direzione a metà pomeriggio, a Viareggio (Lucca) ha fatto volare ombrelloni da alcuni stabilimenti balneari fino in Passeggiata, nella zona vicina piazza Mazzini. Tende scoperchiate anche per una gelateria che si trova in Passeggiata.

Per mettere in sicurezza la zona è intervenuta la Polizia municipale.