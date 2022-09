Maltempo, Trieste di nuovo sott’acqua: pesanti allagamenti dopo violento nubifragio | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Oggi giornata all’insegna del maltempo al Centro/Nord: Il Dipartimento di Protezione Civile aveva previsto l’allerta gialla per Friuli Venezia Giulia, prevedendo piogge diffuse, localmente anche molto intense e accompagnate da grandinate, fulmini e forti raffiche di vento.

Così come già accaduto nei giorni scorsi, anche oggi a Trieste si è verificato un forte temporale: deboli piogge hanno lasciato il posto a un nubifragio, culminato con una breve grandinata. I tombini, nella zona centrale, sono nuovamente saltati e, nelle zone vicine al mare, si sono verificati allagamenti e acqua alta, con le consuete criticità del sistema fognario giuliano nello gestire alti volumi d’acqua.

Al momento si registrano punte di 30 mm di pioggia in zona Roiano-Scorcola e 29 mm in zona Chiadino.

I vigili del fuoco sono impegnati con tutte le squadre disponibili. Al momento sono una quarantina le richieste giunte alla sala operativa del comando e le telefonate continuano ad arrivare. I pompieri stanno operando sul territorio per risolvere problemi dati da allagamenti, alberi e rami caduti e altro.

