Maltempo in Friuli: strade allagate a Trieste e Aquileia

Forte maltempo e strade allagate nella serata di ieri a Trieste e Aquileia (Udine). Le squadre comunali di Protezione civile sono intervenute a partire dalle 22: hanno operato, sinergia con la polizia locale (che ha transennato alcune strade a Trieste), per ripristinare la viabilità, in particolare nella località di Belvedere a Aquileia, e lungo alcuni tratti di viabilità a Trieste. Non si segnalano al momento altre criticità nella regione.

