Forte maltempo in Umbria: grandinata a Perugia e allagamenti diffusi

Giornata all’insegna del maltempo in Umbria, dopo i disagi di ieri, soprattutto nella zona di Foligno, dove una persona è rimasta bloccata con la sua auto in un sottopassaggio ed è stata salvata dai vigili del fuoco, ed un fulmine è entrato in una casa dal camino, senza fortunatamente provocare danni a persone o cose.

A Perugia è stata segnalata una violenta grandinata nella tarda mattinata: circa 25 mm di precipitazioni sono stati registrati dalle 12 alle 13 circa. Allagamenti in garage e scantinati si sono registrati nella zona di Trevi, nello Spoletino, e nel Ternano.

Nel capoluogo, dall’acropoli fino alla periferia, tanta pioggia e grandine (con un forte vento) hanno creato qualche disagio alla circolazione, a causa delle strade allagate.

