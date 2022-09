Maltempo, forti temporali sul Veneto: nubifragi, grandine e fulmini | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Forti temporali sono in atto sul Veneto orientale nella serata di oggi, martedì 27 settembre. Interessate in modo particolare le province di Venezia, Padova a Treviso, mentre i fenomeni sconfinano anche nel Friuli Venezia Giulia.

I temporali stanno provocando nubifragi e grandine. Una intensa grandinata, fortunatamente con chicchi di piccola taglia, si è abbattuta su Padova, accompagnata anche da tanti fulmini (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). Grandine di dimensioni un po’ più grandi è caduta, invece, a Mira, in provincia di Venezia.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: