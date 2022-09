Maltempo: vento fortissimo in Abruzzo, danni e disagi | VIDEO

MeteoWeb

Anche l’Abruzzo è interessato in queste ore da forte maltempo, in particolare intense raffiche di vento che hanno causato la caduta di alberi sulle strade e sui veicoli in sosta, tettoie e tetti scoperchiati, scooter rovesciati a terra, palme e ombrelloni danneggiati sulla spiaggia.

L’ondata di Maltempo che si sta abbattendo sull’Abruzzo dal primo pomeriggio con vento violentissimo. Dopo una mattinata calda e dai toni estivi, sulla regione le temperature sono precipitate anche di oltre 10°C. Ovunque, in particolare sulla costa – da Pescara a Montesilvano, da Martinsicuro a Silvi, da Ortona a Vasto – si segnalano danni e disagi. Numerose le chiamate arrivate ai centralini dei Vigili del Fuoco. Il vento forte ha fatto crollare, in pieno centro, a Pescara, un’impalcatura, per il rifacimento di una facciata di un palazzo. E’ successo vicino alla Chiesa del Mare, a pochi passi dalla Nave di Cascella. A Pescara il sindaco Carlo Masci ha attivato il Centro operativo comunale (Coc): le squadre della Protezione Civile stanno presidiando la città, gli operai del settore Manutenzioni stanno intervenendo per eliminare situazioni di pericolo.

“Vi raccomando di restare nelle vostre case, se non dovete necessariamente uscire, fino a quando non sarà terminata la bufera di vento“, scrive sui social il primo cittadino. In Prefettura è stato attivato il Centro di coordinamento soccorsi (Ccs). Il Coc, oltre a Pescara, è stato attivato in diversi comuni, tra cui Francavilla al Mare e Ortona (Chieti). Tante le zone impraticabili. A Martinsicuro, ad esempio, a causa della caduta di alberi in carreggiata, fa sapere l’Anas, è provvisoriamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 259 “Vibrata” dal km 0,400 al km 1,200. Anche il sindaco di Spoltore Chiara Trulli ha attivato il piano di emergenza comunale.

Il territorio è presidiato da quattro squadre, tra uomini della Protezione Civile, personale della Spoltore Servizi e della Polizia Locale, per monitorare la situazione e intervenire tempestivamente in caso di necessità.

Chiusi parchi e cimiteri per vento

Il sindaco Masci, sentito anche l’assessore al verde e ai Parchi Gianni Santilli, ha firmato l’ordinanza di chiusura, con effetto a partire dalle ore 14 di oggi e fino a successiva revoca dello stato di allerta, di tutti i Parchi/Giardini Pubblici e dei Cimiteri comunali, compreso la riserva naturale Santa Filomena, la Riserva regionale della Pineta Dannunziana e il Parco ex Caserma Di Cocco; il provvedimento determina inoltre l’interdizione della sosta delle auto lungo tutte le strade adiacenti la riserva di Santa Filomena, ad esclusione di via della Riviera.

La decisione è stata adottata per via del peggioramento delle condizioni meteo, comunicato dal Centro funzionale della Regione Abruzzo a partire dalle prime ore di questa mattina e per le successive 12-18 ore, relativo all’Avviso diffuso dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e riportante la previsione di: “venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali sulla provincia di Trento, Veneto ed Emilia Romagna, in estensione alle Marche e, dal pomeriggio su Abruzzo e Molise, con raffiche momentaneamente fino a burrasca forte o tempesta, in particolare sui settori costieri delle citate regioni adriatiche“.

Dirottato a Napoli il volo Malta-Pescara

A causa del forte vento, il volo Malta-Pescara della compagnia Ryanair, che sarebbe dovuto atterrare all’aeroporto d’Abruzzo alle 15.15, è stato dirottato su Napoli. Il maltempo non ha consentito l’atterraggio dell’aereo e, quindi, è stato disposto l’atterraggio sullo scalo campano. La compagnia aerea si occuperà di trasferire i passeggeri a Pescara. In ritardo di conseguenza anche il volo Pescara-Malta delle 15.45, che partirà alle 18.15.

La Saga, società di gestione dell’aeroporto abruzzese, sta provvedendo all’assistenza dei passeggeri a terra. In orario, invece, il volo Barcellona-Pescara, atterrato e poi ripartito alle 14.45, e quello Tirana-Pescara, atterrato pochi minuti fa.