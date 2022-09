Maltempo, vento forte in Molise: stop collegamenti Termoli-Tremiti, il Comune invita a restare in casa

MeteoWeb

Anche la costa molisana è alle prese con gli effetti del forte vento, che sta sferzando il Paese da Nord a Sud. A Trivento, registrata una raffica di 103km/h, 93km/h a Termoli, 89km/h a Baranello, 81km/h a Campitello Matese.

Le raffiche hanno divelto numerosi alberi caduti sulla sede stradale, creando problemi e pericolo alla circolazione viaria e pedonale. In corso anche incendi. Tanti gli interventi dei Vigili del Fuoco tra Termoli e Campomarino (Campobasso).

Condizioni difficili anche in mare, dove è in corso una burrasca. Il bollettino meteomarino ha rilevato vento di nord-ovest spirante a forza 9. Interrotti i collegamenti via mare Termoli-Tremiti. La motonave merci e passeggeri “Isola di Capraia” è rimasta nello scalo rinforzando gli ormeggi.

Il Comune di Termoli invita i cittadini a restare in casa e ad uscire solo in caso di necessità. “Viste le condizioni meteorologiche in crescente peggioramento – fa sapere l’amministrazione comunale – che stanno creando numerose criticità sul territorio, si invita la popolazione ad uscire solo se strettamente necessario e, nel caso, per prestare la massima attenzione. Gli operai comunali, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine sono operativi per le necessarie messe in sicurezza e per prestare assistenza alla popolazione”.

