Maltempo, forte vento in Umbria: alberi abbattuti nel Perugino

Il maltempo è protagonista anche oggi, sabato 17 settembre. Dopo i gravi eventi dei giorni scorsi, con la disastrosa alluvione che ha colpito le Marche, oggi è il vento a provocare i danni maggiori da Nord a Sud. Anche l’Umbria fa i conti con il forte vento, che sta impegnando i Vigili del Fuoco in centinaia di interventi.

In particolare, in provincia di Perugia, sono 160 gli interventi svolti, soprattutto per alberi caduti e rami spezzati, ed altri 200 quelli in attesa. Nella provincia, le raffiche di vento hanno sfiorato gli 80km/h: 79km/h a Marsciano, 76km/h a La Bolsella, 75km/h ad Armenzano, 66km/h a Casalina, 64km/h a Fontignano.

Oltre al personale ordinario, sta operando personale Gos (Gruppo operativo speciale) per la disostruzione di alcuni corsi d’acqua in zona Gubbio, a campo Reggiano e San Bartolomeo. In quelle zone – riferiscono i pompieri – i corsi d’acqua hanno reso inagibili alcuni fabbricati fino a demolire alcune rimesse agricole.

