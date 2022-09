Maltempo Toscana: violenti temporali nell’Aretino e in Maremma, allagamenti e disagi

MeteoWeb

Un forte temporale si è abbattuto questa sera vicino ad Arezzo, causando numerosi disagi sia sull’andamento delle votazioni – con gli elettori ancora in spostamenti verso i seggi – sia per la circolazione stradale sulla Regionale 71. La strada in questione si è allagata per la saturazione di alcune fognature. I vigili del fuoco sono intervenuti su allagamenti di garage e scantinati nella zona di Policiano. Non si segnalano danni alle persone. Il traffico di rientro verso Arezzo e verso Perugia è proseguito a rilento con molta difficoltà data la presenza di molta acqua sul fondo stradale.

Temporali in Maremma: fossi in piena, chiuso un ponte

Rovesci stasera nella zona sud della provincia di Grosseto dove si sono abbattuti temporali che hanno causato l’innalzamento delle acque di fossi e torrenti. Vigilata con molto attenzione la situazione nel comune di Manciano dove è stato già chiuso l’attraversamento a guado sul torrente Fiascone in piena e che è già esondato in alcuni tratti di aperta campagna.

Criticità per la viabilità locale: la protezione civile comunale sta monitorando le strade vicine ai corsi d’acqua. L’area è sensibile per questo tipo di eventi meteorologici ricordando alluvioni e decessi avvenuti nel 2012 e nel 2014 durante nubifragi e esondazioni.