Vento forte e impetuose mareggiate in Toscana: raffiche di 100 km/h a Capraia

“Stiamo monitorando la situazione nei territori con codice giallo. All’isola di Capraia sono state registrate raffiche a 100 km/h, forti mareggiate sulla costa livornese con vento fino a 70 km/h, non abbassiamo la guardia“: è quanto ha affermato questa mattina il presidente della regione Toscana Eugenio Giani.

Nel porto di Livorno, le operazioni procedono a rilento a causa del forte Libeccio che sta sferzando la città dalla notte. L’Avvisatore Marittimo del porto segnala 35 nodi costanti di vento Ovest-Sud/Ovest, circa 65 km orari, con tre navi attualmente arrivate e nessuna partenza al momento, a causa delle condizioni meteo.

Il vento si dovrebbe mantenere sui 30 nodi anche nel pomeriggio.

