Meteo, le temperature minime di oggi: +25°C a Falcone

La perturbazione che ha colpito l’Italia per tutto il fine settimana insiste oggi soprattutto al Centro/Sud: nelle prossime ore porterà piogge e temporali localmente intensi, con il rischio di nubifragi e allagamenti, in particolare sul versante tirrenico. Di seguito le temperature minime registrate oggi, 26 settembre 2022, in alcune località italiane: