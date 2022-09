Meteo Veneto: tempo stabile fino a metà settimana

MeteoWeb

L’ingresso da nordovest di una ampia saccatura caratterizzata da massa d’aria settentrionale più fredda, ha portato un netto calo delle temperature in Veneto; in questi giorni rimarrà prevalente un flusso settentrionale che interesserà la regione almeno fino alla metà della settimana prossima, con tempo in prevalenza stabile e una ripresa delle temperature, che si riporteranno a valori vicini o un po’ inferiori alle medie del periodo.

Pomeriggio/sera di Domenica 18

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso sulla pianura centromeridionale e sulle Prealpi veronesi, e tratti di nuvolosità in transito sui rilievi centro orientali e sulle zone nord orientali della pianura. Precipitazioni assenti. Temperature massime in ripresa di qualche grado. Venti in montagna in prevalenza moderati/tesi da nord ovest, a tratti forti in alta quota.

Lunedì 19

Cielo: Tempo stabile con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo possibili occasionali nubi alte in transito.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Stabili salvo lieve aumento nelle minime in pianura.

Venti: In pianura in prevalenza deboli dai quadranti orientali. In quota da nordovest, da tesi/forti al mattino in attenuazione a moderati alla sera.

Mare: Poco mosso.

Martedì 20

Cielo: Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso salvo qualche maggiore annuvolamento sulle Dolomiti; ingresso di nubi alte verso sera a partire da nord.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime in lieve aumento e massime stabili o in lieve calo in pianura; in montagna minime stabili e massime in lieve aumento.

Venti: In pianura deboli-moderati, da nordest al mattino e da sudest al pomeriggio. In montagna moderati-tesi da nordovest.

Mare: In prevalenza poco mosso, salvo mosso fino al mattino sulle zone meridionali.

Mercoledì 21

Tempo in prevalenza stabile, con transito di nuvolosità stratificata nella prima parte della giornata; probabili ampie schiarite al pomeriggio. Sulle zone montane non è esclusa qualche isolata debole pioggia. Temperature massime in contenuto calo, minime stabili o in locale aumento.

Giovedì 22

Tempo stabile con cielo parzialmente nuvoloso, specie al mattino. Temperature in lieve calo in pianura e in lieve aumento in montagna.