Missione Artemis I: la NASA ripara le perdite di carburante, nuovo test cruciale tra pochi giorni

Gli ingegneri della NASA hanno sostituito le guarnizioni all’origine di alcune perdite su due linee del carburante del razzo lunare Space Launch System della missione Artemis I durante il fine settimana, ponendo le basi per una prova rifornimento per testare le riparazioni.

Gli ingegneri hanno completato la sostituzione dei sigilli venerdì 9 settembre, hanno affermato i funzionari della NASA in un aggiornamento.

Il lavoro di riparazione ha lo scopo di bloccare una perdita di carburante a idrogeno in una linea da 20 cm che conduce allo stadio centrale del razzo SLS. La perdita ha costretto la NASA ad annullare lo scorso 3 settembre il 2° tentativo di lancio di Artemis I, un volo di prova senza equipaggio del programma Artemis che ha l’obiettivo di riportare gli astronauti sulla Luna. Durante la suddetta sostituzione, gli ingegneri hanno anche sostituito il sigillo su una “linea di spurgo” dell’idrogeno da 10 cm, che ha fatto registrare una perdita durante il 1° tentativo di lancio del 29 agosto.

Con il lavoro di riparazione completato, la NASA si sta ora preparando per un test di rifornimento per verificare se le perdite di idrogeno del razzo SLS sono state effettivamente riparate. Tale test potrebbe avvenire già sabato 17 settembre e dovrebbe prevedere il riempimento del razzo alto 98 metri con i 2,7 milioni di litri di idrogeno liquido e ossigeno liquido di cui ha bisogno per il lancio, ha affermato la NASA.

“Questa dimostrazione consentirà agli ingegneri di controllare i nuovi sigilli in condizioni criogeniche o superfredde, come previsto il giorno del lancio e prima di procedere al prossimo tentativo di lancio,” ha spiegato la NASA.

Giovedì 8 settembre, i funzionari della NASA hanno affermato che si punta al momento al 23 settembre per il prossimo tentativo di lancio di Artemis I, con una finestra successiva il 27 settembre. Entrambe le opportunità di lancio dipendono dalla risoluzione della perdita di carburante e dal superamento del test di rifornimento del razzo SLS, ha affermato l’Agenzia.

La NASA deve anche ottenere una deroga dalla US Space Force in modo da non dover riportare l’SLS al suo Vehicle Assembly Building per i test standard del sistema di terminazione del volo del razzo, un sistema progettato per distruggere il megarazzo se dovesse deviare dalla rotta durante il lancio.

Il prossimo test di rifornimento consentirà alla NASA di eseguire un cosiddetto “test di spurgo kick-start” sui quattro motori principali del razzo SLS. Il test è progettato per raffreddare i motori fino a una temperatura di -251°C per prepararli al loro propellente super-refrigerato. L’Agenzia non è stata in grado di eseguire questo test durante i primi due tentativi di lancio di Artemis I.

“I team confermeranno che la perdita è stata riparata ed eseguiranno anche il test di spurgo all’avvio e un test di prepressurizzazione, che convaliderà che i sistemi hardware e software di terra e di volo possono svolgere le funzioni necessarie per condizionare termicamente i motori per il volo,” hanno sottolineato i funzionari della NASA nell’aggiornamento. “Dopo il test, i team valuteranno i dati insieme ai piani per la prossima opportunità di lancio”.